Cooler Master представил систему охлаждения для iPhone и других смартфонов

Компания Cooler Master в основном специализируется на производстве компьютерных комплектующих, но сегодня, вендор анонсировал кулер Cryo Phone Cooler, который создан на базе элемента Пельтье для высокоэффективного охлаждения смартфонов.

Cryo Phone Cooler оснащён комбинированной системой охлаждения, которая состоит из вентилятора с гидродинамическим подшипником и термоэлектрической охлаждающей пластины с эффектом Пельтье.

Гаджет совместим с iPhone и другими смартфонами шириной до 90 мм. Новинка поставляется со специальным мобильным приложением для iOS и Android, в котором можно управлять скоростью вращением вентилятора, RGB-подсветкой и мониторить температуру, синхронизация данных осуществляется при помощи Bluetooth. Для работы кулера необходимо подключать блок питания с разъёмом USB-C и мощностью 9 Вт.

Технические характеристики:

Габариты — 78,8 х 66,5 х 37,8 мм;

Размеры вентилятора — 35 x 35 x 10 мм;

Скорость вращения вентилятора до 4200 об/мин (± 10%);

Объём прогоняемого воздуха до 47 литров в минуту;

Уровень шума от вентилятора до 26,4 дБА;

Срок службы вентилятора до 40 000 часов;

Монохромный дисплей для отображения температуры;

Настраиваемая RGB-подсветка;

Материал — алюминий, пластик и резина;

Гарантия от производителя — 2 года.

В США кулер Cryo Phone Cooler поступит в продажу 10 августа по цене 30 долларов (2 900₽), когда новинка появится в других регионах, пока неизвестно.