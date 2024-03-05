CMF by Nothing представила Buds и Neckband Pro: бюджетные наушники с передовым шумодавом

5 марта вместе со смартфоном Nothing Phone (2a) компания Nothing анонсировала две модели новых наушников под брендом CMF – полностью беспроводные наушники CMF Buds и модель с шейным ободом CMF Neckband Pro.

CMF Buds

CMF Buds представляют собой упрощенную версию ранее выпущенных наушников CMF Buds Pro. Эта модель выделяется среди конкурентов в своем ценовом сегменте благодаря передовой системе шумоподавления, достигающей 42 дБ и охватывающей частоты до 2900 Гц для эффективного подавления фонового шума.

Внешний микрофон захватывает окружающие звуки, а специальный процессор генерирует звуковые волны, уменьшающие шум. Наушники также поддерживают режим прозрачности.

В компании отмечают, что сочетание продвинутых акустических компонентов и Ultra Bass Technology 2.0 обеспечивает насыщенное и детализированное звучание.

Каждый наушник оснащен аккумулятором на 45 мАч, что позволяет наслаждаться музыкой до 8 часов на одном заряде и до 35,5 часов с кейсом. Быстрая зарядка предоставляет 6,5 часов прослушивания всего за 10 минут. Наушники защищены по стандарту IP54.

CMF Buds в черном, белом и оранжевом цветах обойдутся в 39 евро (~3800 рублей).

CMF Neckband Pro

CMF Neckband Pro – первые Bluetooth-наушники бренда с шейным ободом, а также первые в своем классе с гибридным шумоподавлением до 50 дБ. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP55, а также оснащено кнопкой-колесиком для управления звуком и шумоподавлением.

Пять встроенных микрофонов с ИИ-алгоритмами обеспечивают чистоту звука во время разговоров. Встроенная функция Environment Adaptive ANC автоматически адаптирует уровень шумоподавления, а режим прозрачности позволяет слышать окружающие звуки.

Наушники получили особые динамические драйверы диаметром 13,6 мм, технологию Ultra Bass 2.0 и способность регулировать басы через приложение Nothing X, а также функцию пространственного звука.

Аккумулятор на 220 мАч гарантирует до 37 часов прослушивания, а 10-минутная быстрая зарядка обеспечивает до 18 часов работы без шумоподавления.

Стоимость наушников – 35 евро (~3500 рублей).