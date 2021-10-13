Классические GTA 3, Vice City и San Andreas исчезли из онлайн-продажи

Оригинальные версии GTA 3, Vice City и San Andreas больше недоступны для покупки в онлайн-магазинах для PC. На данный момент приобрести можно только издания для iOS и Android.

По многочисленным слухам, ремастеры получат новую графику, а также небольшие изменения в геймплее.

Разработчики на прошлой неделе в момент анонсирования GTA Trilogy, объявили об удалении старых игр из магазинов. Однако Rockstar не назвала дату выхода основного ремастера. По всей видимости, релиз состоится в самое ближайшее время.