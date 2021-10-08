Rockstar анонсировала Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

Rockstar официально анонсировала ремастеры Grand Theft Auto 3, Vice City и San Andreas. Как и ожидалось, все три части выйдут в виде трилогии под названием Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Игры будут доступны на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS и Adnroid. Первыми релиз получат консоли и ПК, а в 2022 году, проект будет доступен на мобильных платформах.

Трилогия Grand Theft Auto получит графические улучшения, а также изменения в геймплее. Кроме того, Grand Theft Auto 3, Vice City и San Andreas, которые сейчас есть в магазинах, будут удалены.

Разработчики пока не объявили дату выхода ремастеров. Инсайдеры заявляют, что релиз Grand Theft Auto: The Trilogy состоится на PlayStation, Xbox, Switch и PC состоится 11 ноября. Официальная дата выхода будет объявлена в день 20-летия GTA 3.