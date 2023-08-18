Chrome будет рассказывать о проблемных расширениях в браузере

Многие пользователи браузера Chrome сталкивались с внезапным удалением или отключением работы расширения, обычно это было связано из-за блокировки программы или прекращением её поддержки. Теперь поисковый гигант будет информировать о таких случаях.

Нововведение позволит пользователям получать уведомления, если Google отметит расширение как вредоносное или удалённое из магазина Chrome из-за нарушений его политики. В случае, если разработчику расширения будет дано время на исправление нарушений, то пользователя об этом информировать не будут.

На данный момент Google отключает опасные расширения в автоматическом режиме, но не информирует об этом пользователя Chrome. Нововведение станет доступно в следующем месяце в стабильной версии браузера Chrome 117.

Список «проблемных» расширений можно будет просматривать во вкладке «Конфиденциальность и безопасность».