Производитель чехлов показал дизайн iPad 2022

Выход новых iPad может состояться уже в самое ближайшее время и Apple, скорее всего, выпустит его без проведения презентации.

Тем временем производитель аксессуаров, опубликовал на японской версии Amazon рендеры чехлов для нового базового iPad десятого поколения.

Судя по изображениям, планшет получит узкие рамки, одинарную основную камеру и дизайн, который приближен к современному iPad Air.

Кроме нового iPad, ожидается выход обновлённых MacBook Pro на M2.

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