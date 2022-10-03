Apple не будет проводить презентацию в октябре

Apple представит новые устройства в октябре, но никакой презентации не будет. Компания ограничится только обновлением ассортимента на сайте и опубликует пресс-релизы.

Ожидается, что будут представлены обновлённые версии MacBook Pro, Mac mini на M2, iPad Pro и Apple TV с процессором A14 и 4 ГБ оперативной памяти.

Также стало известно, что сейчас Apple тестирует два смартфона со сканерами отпечатков пальцев. Например, новый iPhone SE может получить сканер Touch ID.

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