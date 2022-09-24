Новые MacBook Pro на M2 могут выйти до конца 2022 года

Компания Apple намерена до конца текущего года выпустить обновлённые версии ноутбуков MacBook Pro с экранами на 14 и 16 дюймов. По данным источника, поставщики уже готовятся отгружать эти модели.

Ранее предполагалось, что новые MacBook Pro покажут осенью этого года или весной будущего года. Скорее всего, осенью состоится презентация, после чего новинка выйдет на рынок.

Новые ноутбуки получат процессоры M2 Pro и M2 Max, которые предложат более мощные графические подсистемы. При этом дизайн и другие особенности, скорее всего, не изменятся. Цены пока не сообщаются.

Отметим, что MacBook Pro выглядят предпочтительнее в сравнении с MacBook Air за счёт активной системы охлаждения. Это позволяет им дольше работать с высокой нагрузкой.

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