5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать

Если вы хоть раз интересовались трекерами восстановления, то наверняка слышали про WHOOP. Браслет без экрана, который круглосуточно мониторит пульс, вариабельность сердечного ритма (HRV), сон и тренировочную нагрузку. Утром открываешь приложение, видишь свой Recovery Score и сразу понимаешь: сегодня можно тренироваться в полную силу или лучше дать телу отдохнуть.

Звучит здорово. Проблема в одном: WHOOP работает только по подписке. От $199 до $359 в год. Браслет ты не покупаешь, а берёшь в аренду. Отменил подписку? Железо превращается в бесполезный кусок пластика. Твои данные за месяцы использования? Заблокированы.

В 2026 году такая модель всё сложнее выдерживает конкуренцию. Появились устройства, которые делают то же самое (а иногда и больше), но за разовый платёж. Мы собрали пять безэкранных браслетов, каждый из которых способен потеснить WHOOP на рынке биохакинга и спортивного трекинга. По каждому разобрали главное: что умеет, сколько стоит, есть ли подписка и как обстоят дела с использованием в России.

Polar Loop

Цена: $199 (примерно 27 000 рублей)

Подписка: нет

Батарея: 6–8 дней

Водозащита: WR30 (душ, дождь, бассейн)

Статус: в продаже

Polar, наверное, не нуждается в представлении. Компания из Финляндии, которая ещё в 1980 году запатентовала первый беспроводной пульсометр. И если кто-то и знает, как точно считать пульс с запястья, то это они.

Loop выглядит и ощущается почти как WHOOP: тканевый ремешок, компактный модуль с датчиками, никакого экрана. Носишь его весь день и ночь, а все данные смотришь в приложении Polar Flow на телефоне. Тут есть всё, что нужно: пульс 24/7, HRV, фазы сна, оценка восстановления Nightly Recharge, автоматическое распознавание тренировок и прогноз дневной бодрости SleepWise.

Ключевое отличие от WHOOP? Заплатил $199 один раз и пользуешься. Есть опциональная подписка Polar Fitness Program за €9,99 в месяц с адаптивными планами тренировок, но без неё браслет работает на все 100%. Данные легко экспортируются в Strava, TrainingPeaks, Apple Health.

Плюсы:

Датчики Precision Prime считаются одними из самых точных оптических пульсометров на рынке. Пульс стабильно совпадает с показаниями нагрудного ремня, и это говорит о многом.

Никаких обязательных подписок. Купил и пользуешься сколько хочешь.

Если уже есть часы Polar, все данные сливаются в единый дашборд. Удобно, когда хочешь носить часы на тренировке, а браслет на сон и повседневку.

На руке практически незаметен. Тканевый ремешок не раздражает кожу даже за неделю непрерывной носки.

Можно мочить: душ, дождь, бассейн. Для плавания он не подходит (не считает гребки и дистанцию), но при купании не снимаешь.

Минусы:

Приложение Polar Flow выглядит устаревшим. Навигация запутанная, данные синхронизируются медленно, иногда приходится ждать до минуты. Компания обещает крупное UX-обновление в 2026-м, но пока интерфейс сильно проигрывает WHOOP.

Нет SpO₂, хотя датчики теоретически это умеют. Видимо, функция просто не реализована в софте.

Автоматическое распознавание тренировок работает нестабильно. Иногда пропускает активности, иногда записывает лишнее.

Нет вибромотора. То есть ни будильника, ни напоминаний о неактивности. Если батарея садится, об этом узнаёшь только из уведомления на телефоне.

WHOOP подал на Polar в суд в США за копирование дизайна. На доступность в России это пока не влияет, но следить за ситуацией стоит.

Как с Россией: Polar официально продаётся в России и хорошо знаком аудитории. Loop можно заказать через российские маркетплейсы или напрямую с сайта Polar. Приложение работает без обходных путей. Из всех устройств в этом списке это самый простой вариант для покупки и использования в РФ.

Luna Band

Цена: $149 (примерно 18 000 рублей)

Подписка: нет

Батарея: не объявлена

Водозащита: не подтверждена

Статус: ожидается в первом полугодии 2026

Luna Band показали на CES 2026, и он сразу привлёк внимание. На первый взгляд это просто ещё один безэкранный браслет. Но Luna подошла к задаче иначе: вместо того чтобы просто показывать графики, Band пытается с тобой разговаривать.

Внутри стоят оптические датчики, которые компания называет «research-grade», и 6-осевой IMU. Всё это отслеживает пульс, температуру, дыхание, движение, фазы сна, маркеры стресса и даже сдвиги циркадного ритма. Данные обрабатывает собственная ОС LifeOS.

Но главная фишка в другом: через Siri можно голосом логировать еду, стресс, эмоциональное состояние и спрашивать советы. Сказал «я плохо спал», система в ответ скорректировала рекомендации по нагрузке. Это первый безэкранный браслет, где взаимодействие строится через голос, а не через приложение.

Доступен в трёх цветах (чёрный, серебро, золото), ремешки тканевые и силиконовые.

Плюсы:

Голосовое управление и ИИ-коуч на основе LifeOS. Реально уникальная штука на рынке безэкранных трекеров. Ни у WHOOP, ни у Polar ничего подобного нет.

$149 без подписки. Дешевле, чем Polar Loop и тем более WHOOP, при более амбициозном подходе к данным.

Датчики обещают улавливать микропаттерны восстановления и циркадные сдвиги, которые обычные трекеры пропускают. Если это работает на деле, а не только в маркетинге, будет сильно.

У компании уже есть Luna Smart Ring, которое получило неплохие отзывы. То есть совсем с нуля они не начинают.

Минусы:

Браслет ещё не вышел в продажу. Всё, что есть, это прототип с выставки и впечатления журналистов после пары минут ношения. Полноценных обзоров нет.

Голосовое управление работает только через Siri на iOS. Про поддержку Android пока тишина, и для российского рынка (где Android доминирует) это серьёзный минус.

Новый бренд без длинного трек-рекорда в носимых устройствах. Точность данных и стабильность софта не проверены длительной эксплуатацией.

Много амбициозных заявлений про LifeOS и «тысячи сигналов в минуту», но реальных данных, подтверждающих это, пока нет.

Как с Россией: Luna продаёт свои смарт-кольца глобально и заявляет международную доставку. Скорее всего, Band тоже можно будет заказать напрямую с сайта. Но полноценная работа голосового ИИ на русском языке на старте маловероятна.

Hume Health Band

Цена: $299 (часто доступен по акции за $199)

Подписка: базовые метрики бесплатно, Hume Premium за $9/мес (ИИ-коучинг и глубокий анализ)

Батарея: 4–5 дней

Водозащита: IP68

Статус: в продаже

Если WHOOP создан для спортсменов, которые хотят знать «как я восстановился и насколько могу поднажать сегодня», то Hume Band задаёт другой вопрос: как то, что я делаю каждый день, влияет на моё здоровье через год, пять, десять лет?

По железу всё стандартно для этого класса: пульс, HRV, SpO₂, температура кожи, дыхание, фазы сна. Но интересное начинается в обработке данных. Hume строит две уникальные метрики. Metabolic Capacity показывает, насколько эффективно тело производит и тратит энергию. Metabolic Momentum отслеживает тренд «биологического возраста». Проще говоря, Hume не просто говорит, что ты плохо спал. Он показывает, что твои привычки за последние три месяца ускоряют или замедляют старение.

Для тех, кто занимается биохакингом, это как раз то, чего не хватает у WHOOP: взгляд не на сегодняшнюю тренировку, а на долгосрочный тренд здоровья.

Плюсы:

Уникальный фокус на долголетие и метаболизм. Ничего подобного у конкурентов нет. Для биохакеров и тех, кто следит за здоровьем в долгую, это реально ценно.

5 LED и 4 фотодиода. Компания заявляет клиническую точность, подтверждённую лабораторными тестами. Обозреватели в целом подтверждают, что показания стабильны.

Есть опциональный аксессуар Hume Pod для анализа состава тела (жир, мышечная масса). Всё в одном приложении.

Базовые функции работают без подписки. Ты получаешь все сырые данные и основные метрики, не платя ни копейки сверху.

Бесплатная глобальная доставка.

Минусы:

Дорого. $299 без скидки за малоизвестный бренд. Даже по промоакции $199 это на уровне Polar Loop, но с менее проверенной репутацией.

Батарея всего 4–5 дней. Самая слабая автономность в списке. WHOOP держит до двух недель, Polar Loop до восьми дней.

Приложение периодически крашится на некоторых устройствах. Стабильность софта пока не на уровне WHOOP или Garmin.

Метрики «биологического возраста» и «метаболической ёмкости» строятся на проприетарных алгоритмах компании, а не на общепризнанных клинических стандартах. Мотивировать они могут, но воспринимать как медицинский диагноз не стоит.

Дизайн утилитарный. Hume Band выглядит как устройство, а не как аксессуар. Рядом с WHOOP или Polar Loop он смотрится проще.

Как с Россией: Hume Health заявляет глобальную доставку. Заказать в Россию реально через сайт humehealth.com. Приложение работает на iOS и Android без региональных ограничений. Русского языка в приложении нет.

Speediance Strap

Цена: не объявлена

Подписка: базовые данные бесплатно, опциональная подписка Wellness+ (цена не объявлена)

Батарея: не объявлена

Водозащита: не объявлена

Статус: прототип, запуск через Kickstarter весной 2026

Speediance знают те, кто интересуется умными тренажёрами: компания делает Gym Monster, ИИ-кабельный станок для дома. На CES 2026 они показали прототип своего первого носимого устройства, и оно целит в ту же нишу, что и WHOOP, но с важным нюансом.

Speediance Strap задуман как часть экосистемы. Браслет отслеживает пульс, сон, стресс и температуру тела. Но самое интересное начинается, когда он работает в связке с тренажёром Speediance. В этом режиме система распознаёт упражнения, считает объём нагрузки, отслеживает утомление и силовую выносливость прямо во время подхода. Это единственный браслет в списке, заточенный под силовые тренировки.

Базовые данные обещают бесплатно. Продвинутый ИИ-планировщик Wellness+ будет платным, но цена пока неизвестна. Запуск планируется через Kickstarter в двух версиях: Standard и Pro.

Плюсы:

Единственный безэкранный браслет с фокусом на силовые тренировки. Если ваш основной спорт не бег, а зал, это интересно.

Экосистемный подход: тренажёр плюс браслет плюс единая аналитика. Speediance строит связку, где данные с разных устройств дополняют друг друга.

Базовые данные по восстановлению и активности без подписки.

Две версии (Standard и Pro) дадут выбор по бюджету.

Минусы:

Это пока прототип. До серийных продаж ещё далеко, а Kickstarter добавляет риски: задержки, недофинансирование, изменения в спецификациях.

Цена неизвестна.

Бренд Speediance малоизвестен за пределами узкой ниши умных тренажёров.

Нет никаких данных о точности датчиков, автономности и водозащите. Всё, что есть, это обещания и прототип на стенде.

Без тренажёра Speediance значительная часть ценности браслета теряется.

Как с Россией: Speediance продаёт тренажёры в Европу и США. Прямых продаж в России нет. Kickstarter-бэкинг из РФ возможен, но с оговорками по оплате и доставке. На данный момент это самый «сырой» вариант из всего списка.

Garmin CIRQA

Цена: не объявлена

Подписка: скорее всего, базовые метрики бесплатны (возможна интеграция с Garmin Connect+ за $6,99/мес для ИИ-функций)

Батарея: ожидается 2+ недели

Водозащита: не подтверждена (но Garmin традиционно делает водозащищённые устройства)

Статус: официально не анонсирован, анонс ожидается весной-летом 2026

А вот это может быть главная бомба 2026 года.

В январе на сайте Garmin в нескольких регионах ненадолго появились страницы товара «CIRQA Smart Band». Их быстро убрали, но интернет всё помнит. Потом появился FCC-файлинг с подробными техническими данными. Потом авторитетный обозреватель DC Rainmaker был замечен с тремя браслетами на руке, и один из них он так и не назвал. А в марте 2026 несколько надёжных источников сообщили, что анонс может произойти буквально со дня на день.

Что известно: безэкранный браслет, два размера (S/M и L/XL), два цвета (чёрный и French Gray). WiFi плюс Bluetooth Low Energy. По утечкам, внутри новейший оптический датчик Garmin с поддержкой HRV, температуры кожи, мониторинга стресса. Возможно, ECG. Все данные идут в Garmin Connect, то есть Body Battery, Training Readiness и Sleep Score будут доступны из коробки.

Самое важное: Garmin исторически не блокирует базовые метрики за подписку. Есть Garmin Connect+ за $6,99 в месяц с ИИ-функциями и продвинутой аналитикой, но ядро данных всегда было бесплатным. Если CIRQA сохранит этот подход, это будет серьёзнейший удар по модели WHOOP.

Для тех, кто уже носит часы Garmin (Fenix, Forerunner, Epix), CIRQA решает давнюю боль: можно носить часы на тренировке, а безэкранный браслет на сон, в офис, на прогулку. И все данные будут в одном дашборде.

Плюсы:

Garmin. Это само по себе аргумент. Проверенная экосистема, Body Battery и Training Readiness считаются одними из лучших метрик восстановления в индустрии.

Единый дашборд Garmin Connect. Если уже есть часы Garmin, данные с CIRQA сольются с данными часов. Не нужно прыгать между приложениями.

Скорее всего, без обязательной подписки для базовых метрик.

WiFi для быстрой синхронизации (у WHOOP только Bluetooth).

Батарея предположительно 2+ недели. Если это подтвердится, CIRQA будет на одном уровне с WHOOP и значительно лучше Hume Band и Polar Loop.

Минусы:

Официально не анонсирован. Всё основано на утечках, FCC-файлингах и намёках от инсайдеров. Пока Garmin не скажет «вот он», есть шанс, что что-то изменится.

Garmin в последние годы ставит высокие цены на новинки. Если CIRQA окажется дороже $250, для многих это будет перебор.

Часть продвинутых метрик может уехать за подписку Connect+. Garmin уже начал прятать некоторые функции за пейволл (например, нутриционный трекинг), и это настораживает.

Нет подтверждённых спецификаций по датчикам, водозащите и точному набору функций.

Как с Россией: Garmin официально работает в России. Устройства продаются через авторизованных дилеров и маркетплейсы. Garmin Connect работает без VPN. Когда CIRQA выйдет, купить его в РФ будет проще всего из неанонсированных устройств в этом списке. Главное дождаться.

Сравнительная таблица

Устройство Цена Подписка Батарея Статус Россия Polar Loop $199 (~27 тыс. руб.) Нет 6–8 дней В продаже Легко Luna Band $149 Нет Н/Д Скоро Доставка Hume Band от $199 $9/мес опц. 4–5 дней В продаже Сложно Speediance Strap Н/Д Wellness+ опц. Н/Д Прототип Сложно Garmin CIRQA Н/Д Скорее нет 2+ нед. (ож.) Ожидается Легко WHOOP 5.0 $199–359/год (от 25 тыс. рую.) Обязательна до 14 дней В продаже Легко

Что выбрать: итоги

Нужен браслет прямо сейчас? Polar Loop (2025). Проверенный бренд, хорошие датчики, никаких подписок. Приложение не идеальное, но данные точные. И с покупкой в России никаких проблем.

Готовы подождать? Garmin CIRQA. Потенциально лучший вариант из всех: экосистема Garmin, Body Battery, нормальные цены и никаких подписок. Если Garmin не накосячит с ценой, это будет самый сильный конкурент WHOOP в истории.

Интересует долголетие, а не спорт? Hume Health Band. Единственный браслет, который смотрит на здоровье через призму метаболизма и биологического возраста. Дороговато, но концепция уникальная.

Хочется чего-то нового? Luna Band. Голосовой ИИ-коуч в безэкранном браслете за $149. Амбициозно и интересно, но нужно дождаться реальных обзоров.

А что насчёт WHOOP? Он по-прежнему лучший по подаче данных и пользовательскому опыту. Утренний Recovery Score и дневной Strain понятны с первого взгляда, и весь UX выстроен для спортсменов. Ни один из конкурентов пока не дотягивает в этом плане. Но $240–360 в год за аренду браслета, который перестаёт работать после отмены подписки, в 2026 году звучит всё менее убедительно. Особенно когда альтернативы уже на полке.

Частые вопросы

Какой аналог WHOOP лучше всего работает в России?

Polar Loop. Бренд официально продаётся в РФ, приложение работает без VPN. Garmin CIRQA тоже будет легко купить, когда выйдет.

Есть ли безэкранный браслет совсем без подписки?

Да. Polar Loop и Luna Band работают полностью без подписки. У Hume Band базовые функции бесплатны, а ИИ-коучинг стоит $9 в месяц. Garmin CIRQA тоже, скорее всего, не потребует подписки для основных метрик.

Стоит ли ждать Garmin CIRQA или купить что-то сейчас?

Если вы уже используете часы Garmin, ждать определённо стоит: все данные будут в одном месте. Анонс ожидается весной-летом 2026. Если нужен браслет прямо сейчас, берите Polar Loop.

Чем WHOOP всё ещё лучше аналогов?

Приложение и подача данных. Утренний Recovery Score и дневной Strain понятны с первого взгляда, и весь пользовательский опыт выстроен для спортсменов. Ни один из конкурентов пока не дотягивает по UX. Но за это нужно платить каждый месяц.

Можно ли использовать эти браслеты для биохакинга?

Да. Все устройства в списке отслеживают HRV, сон и восстановление, а это основа любого биохакинга. Hume Band идёт дальше и фокусируется на метаболизме и биологическом возрасте, что интересно именно для биохакеров.

Ещё пару лет назад, если вы хотели безэкранный трекер, вариант был ровно один. Сейчас их пять, и скоро станет больше. WHOOP по-прежнему делает лучшее приложение в классе, это факт. Но сам формат «ты не покупаешь устройство, ты его арендуешь» начинает выглядеть как пережиток прошлого. Мы будем следить за каждым из этих устройств и обновлять статью по мере выхода новинок.