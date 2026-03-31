HUAWEI Mate 80 Pro представлен в России

HUAWEI объявила о выходе в России глобальной версии флагманского смартфона Mate 80 Pro. Оформить предзаказ на устройство можно будет с 7 апреля.

Новинка оснащена 6,75-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2832×1280 пикселей и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц.

«Под капотом» фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ ПЗУ и аккумулятор на 5750 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 80 Вт.

Основной модуль камеры включает сенсор на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и оптической стабилизацией изображения. Также за фото- и видеовозможности отвечает 40-Мп сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов и 48-Мп телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и OIS. Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп и автофокус.

Смартфон защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Поддерживаются две SIM-карты, Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7. В России HUAWEI Mate 80 Pro будет доступен в трех цветах: черном, зеленом и золотом.