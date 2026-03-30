В России перестанет работать пополнение Apple ID через мобильный счёт

Такой способ оплаты оставался одним из немногих рабочих для пользователей iPhone в России.
Редакция The GEEK сегодня в 12:26

С 1 апреля российские операторы связи отключат возможность пополнения Apple ID с мобильного счета. Такой способ оплаты оставался одним из немногих рабочих вариантов для пользователей техники Apple в России.

По данным собеседников на телеком-рынке, соответствующее указание операторы «большой четвёрки» получили на совещании у главы Минцифры Максута Шадаева 28 марта. Ограничение связывают с мерами против оплаты VPN-сервисов через экосистему Apple.

Сейчас пополнение Apple ID с телефона доступно у части операторов напрямую, а у некоторых через партнерские схемы. После отключения пользователи лишатся возможности оплачивать таким способом подписки и покупки в сервисах Apple.

Речь идет не только о приложениях и играх из App Store, но и о регулярных платежах за iCloud+, Apple Music, Apple TV+ и другие сервисы компании.

Способ оплаты через мобильный счет стал особенно востребован после того, как для российских пользователей перестали работать привычные варианты пополнения Apple ID с банковских карт.

