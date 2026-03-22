Дайджест 1: Telegram без интернета, ИИ под запретом и Cyberpunk за $7 млн

Десять главных новостей недели — коротко и по делу.

Редакция The GEEK сегодня в 12:32

Собрали главное за неделю — 10 новостей и 3 свежих обзора. Telegram готовит план Б на случай блокировки, ИИ-сервисы могут ограничить в России, Google закручивает гайки с APK, а карточная игра по Cyberpunk собрала $7 млн за сутки. Плюс — тестируем наушники Huawei и разбираемся, стоит ли покупать лампу из ТикТока.

ChatGPT, Claude и Gemini могут ограничить в России

ChatGPT, Codex и Atlas объединят в единое приложение для ПК

Зарубежные ИИ-сервисы — ChatGPT, Claude, Gemini и другие — рискуют попасть под ограничения на территории России. Регулятор рассматривает варианты контроля над иностранными нейросетями.

Складной iPhone и базовый iPhone 18 задерживаются

Apple сдвигает сроки выпуска складного iPhone и базовой модели iPhone 18. Точные причины не раскрываются, но слухи указывают на сложности с производством гибкого дисплея.

Слухи: Telegram готовит Mesh-режим на случай блокировки

telegram

Telegram разрабатывает Mesh-режим, который позволит обмениваться сообщениями напрямую между устройствами — без подключения к серверам. Если мессенджер заблокируют в России, это может стать рабочим обходным путём.

Google усложнит установку APK на Android

Google планирует ужесточить политику установки непроверенных APK-файлов. Для пользователей в России, где многие приложения ставятся в обход Google Play, это может стать серьёзной проблемой.

Карточная игра по Cyberpunk 2077 собрала $7 млн за сутки

Настольная карточная игра по вселенной Cyberpunk 2077 стартовала на краудфандинге и за первые 24 часа собрала $7 миллионов. CD Projekt RED продолжает монетизировать франшизу за пределами видеоигр.

Xiaomi выходит на рынок ИИ: три модели уровня Claude и Gemini

Xiaomi представила собственные языковые модели, которые, по заявлению компании, конкурируют с Claude и Gemini. Три модели разного масштаба нацелены как на мобильные устройства, так и на облачные сервисы.

Вышел браузер Vivaldi 7.9 с «невидимым» интерфейсом

Vivaldi обновился до версии 7.9 — в ней появился режим «невидимого» интерфейса, а также функция парных вкладок. Браузер продолжает двигаться в сторону максимальной кастомизации.

Илон Маск: Neuralink начнёт возвращать зрение уже через полгода

Илон Маск заявил, что Neuralink начнёт процедуры по восстановлению зрения уже через шесть месяцев. Компания работает над мозговым имплантом, который будет передавать визуальную информацию напрямую в кору головного мозга.

Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для iPhone

Perplexity запустила собственный браузер Comet для iOS. Внутри — встроенный ИИ-ассистент, голосовое управление, гибридный поиск и блокировщик рекламы. Конкуренция на рынке мобильных браузеров продолжает расти.

Игровые мониторы AOC с частотой 610 Гц приехали в Россию

AOC привезла в Россию мониторы CS24A и CS25G — с частотой обновления до 610 Гц и коллаборацией с Counter-Strike 2. Для киберспортсменов и хардкорных геймеров — пожалуй, одни из самых быстрых панелей на рынке.

HUAWEI FreeBuds 7i — наушники, которые превзошли ожидания?

obzor-huawei-freebuds-7i-3-thegeek
obzor-huawei-freebuds-7i-2-thegeek
obzor-huawei-freebuds-7i-7-thegeek

Типичные наушники среднего класса, в которых на первый взгляд не за что зацепиться. Но именно такие устройства часто удивляют в процессе использования — и FreeBuds 7i как раз из таких.

Govee Uplighter Floor Lamp — игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

obzor-govee-uplighter-floor-lamp-9
obzor-govee-uplighter-floor-lamp-5
obzor-govee-uplighter-floor-lamp-1

Напольный светильник Govee, который стал вирусным в соцсетях. Разбираемся, стоит ли он внимания за пределами красивых видеороликов.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 — когда не нужно ничего прощать

Пятое поколение флагманских наушников Huawei. На этот раз компания, похоже, закрыла все прежние слабые места — и прощать действительно нечего.

