Dynamic Island в iPhone 18 Pro уменьшат почти на треть | The GEEK
Новости

Dynamic Island в iPhone 18 Pro уменьшат почти на треть

Новый iPhone получит более компактный вырез, но без изменений рамок.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:05

Инсайдер Ice Universe раскрыл новые детали о будущей линейке iPhone 18. По его словам, в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания уменьшит экранный вырез Dynamic Island.

Речь идёт о заметном сокращении размеров: ширина выреза может уменьшиться с 20,76 мм до 13,49 мм, что составляет примерно 35%. При этом рамки вокруг дисплея останутся без изменений и будут такими же, как у серии iPhone 17.

Таким образом, Apple продолжает постепенно оптимизировать фронтальную часть смартфона, не меняя кардинально конструкцию. Dynamic Island сохранится, но станет менее заметным в повседневном использовании.

Подобное решение может быть связано с уменьшением компонентов Face ID и фронтальной камеры, а также подготовкой к более радикальным изменениям в будущем, включая возможный переход к полностью скрытым датчикам под экраном.

Инсайдер Ice Universe ранее неоднократно точно раскрывал детали устройств до их анонса.

id·222740·20260327_1805
Комментарии в Телеграм

