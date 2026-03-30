HUAWEI нашла способ не повышать цены на смартфоны из-за кризиса памяти

HUAWEI остается одной из немногих компаний, которая не стала повышать цены на смартфоны из-за кризиса памяти. Производитель заранее сформировал значительный запас чипов памяти еще до скачка цен. Это позволило ему сохранить стабильную ценовую политику, рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Сейчас рынок переживает серьезный рост цен на память: стоимость DRAM увеличивается более чем на 50% в месяц, а NAND уже подорожала более чем на 90%. Это оказывает заметное давление на китайский рынок смартфонов. В результате многие бренды были вынуждены пересмотреть ценники, чтобы компенсировать издержки.

Однако HUAWEI в этой ситуации действует иначе. Компания пока не объявляла о повышении цен и не меняла стоимость актуальных моделей. Показательный пример — Mate 80, который предлагает больше возможностей по сравнению с предшественником, но при этом стоит дешевле.

Вероятно, накопленные запасы памяти позволят компании некоторое время сдерживать рост цен. На фоне того как другие производители увеличивают стоимость устройств, HUAWEI делает ставку на стратегию «больше функций — ниже цена», что укрепляет ее позиции в непростых рыночных условиях.

Вопрос в том, насколько долго такая стратегия сможет оставаться устойчивой. Не исключено, что компания продолжает формировать дополнительные запасы памяти, чтобы сохранить цены и в будущем.