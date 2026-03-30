HUAWEI нашла способ не повышать цены на смартфоны из-за кризиса памяти

Инсайдер раскрыл стратегию компании, которая позволила сохранить стабильную ценовую политику.
HUAWEI остается одной из немногих компаний, которая не стала повышать цены на смартфоны из-за кризиса памяти. Производитель заранее сформировал значительный запас чипов памяти еще до скачка цен. Это позволило ему сохранить стабильную ценовую политику, рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Сейчас рынок переживает серьезный рост цен на память: стоимость DRAM увеличивается более чем на 50% в месяц, а NAND уже подорожала более чем на 90%. Это оказывает заметное давление на китайский рынок смартфонов. В результате многие бренды были вынуждены пересмотреть ценники, чтобы компенсировать издержки.

OPPO, OnePlus, Vivo и iQOO повышают цены на смартфоны

Однако HUAWEI в этой ситуации действует иначе. Компания пока не объявляла о повышении цен и не меняла стоимость актуальных моделей. Показательный пример — Mate 80, который предлагает больше возможностей по сравнению с предшественником, но при этом стоит дешевле.

Вероятно, накопленные запасы памяти позволят компании некоторое время сдерживать рост цен. На фоне того как другие производители увеличивают стоимость устройств, HUAWEI делает ставку на стратегию «больше функций — ниже цена», что укрепляет ее позиции в непростых рыночных условиях.

Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов

Вопрос в том, насколько долго такая стратегия сможет оставаться устойчивой. Не исключено, что компания продолжает формировать дополнительные запасы памяти, чтобы сохранить цены и в будущем.

Читайте также
HUAWEI встроит ИИ-агента Claw во все свои устройства на HarmonyOS
HarmonyOS

HUAWEI встроит ИИ-агента Claw во все свои устройства на HarmonyOS

Производители продолжают интегрировать ИИ в операционные системы.
Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026
HUAWEI

Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026

Победители получат вознаграждение в размере $10 000.
Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 с ярким экраном и вышел в России
HUAWEI

Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 с ярким экраном и вышел в России

Дисплей 144 Гц, Intel Core Ultra 7, до 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятор 70 Вт·ч.
Более 10 смартфонов Samsung теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Samsung

Более 10 смартфонов Samsung теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Обновленную функцию Quick Share поддерживает все большее число Android-устройств.
Ещё по теме
Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке
Android-смартфоны получат аналог функции NameDrop из iOS для передачи файлов

Android-смартфоны получат аналог функции NameDrop из iOS для передачи файлов
Vivo официально подтвердила ключевые фишки X300 Ultra и X300s

Vivo официально подтвердила ключевые фишки X300 Ultra и X300s
TECNO выпустила бюджетный Spark 50 5G в дизайне iPhone Air и Google Pixel

TECNO выпустила бюджетный Spark 50 5G в дизайне iPhone Air и Google Pixel
Пресс-фото и характеристики Infinix GT 50 Pro утекли в сеть

Пресс-фото и характеристики Infinix GT 50 Pro утекли в сеть
Xiaomi выпустила Redmi 15A по цене хорошего чехла для iPhone

Xiaomi выпустила Redmi 15A по цене хорошего чехла для iPhone
Продажи Samsung Galaxy A37 стартуют в России

Продажи Samsung Galaxy A37 стартуют в России
Honor 600 Pro засветился на постерах с дизайном в стиле iPhone

Honor 600 Pro засветился на постерах с дизайном в стиле iPhone
Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России

Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России
Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России

Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России
Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1

Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1
Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57

Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57
Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16

Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16
OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода

OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода

Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

  1. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

  2. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

  3. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

  5. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

  6. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

