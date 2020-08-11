Caviar представила лимитированный iPhone 12 Pro, посвященный Илону Маску

Российская компания Caviar представила эксклюзивный смартфон iPhone 12 Pro Limited Edition — Musk be on Mars, который посвящен Илону Маску и проекту SpaceX. Всего будет 19 таких устройств.





“Космическая” версия смартфонов выполнена из титана и имеет рельефное изображение, нанесенное на металл техникой лазерной гравировки. На задней панели разместили небольшой фрагмент настоящего космического корабля Dragon, а также полное имя Илон Рив Маск и его подпись.

Стоимость такого iPhone 12 Pro Limited Edition — Musk be on Mars будет начинаться от 349 000 рублей, также будет версия iPhone 12 Pro Max.

Для полной “комплектации” были выпущены аналогичные кроссовки Nike Air Force 1, их ценник составляет 99 000 рублей.

Устройства уже доступны для предзаказа.