Caviar представила iPhone 15 Pro в стиле Джона Уика

Российская компания Caviar в очередной рад порадовала новым iPhone в стиле Джона Уика. Несмотря на то, что сами устройства пока не поступили в продажу, представленные модели — Baba Yaga, Viper и Bounty Hunter — уже вызвали интерес среди поклонников. Эти эксклюзивные дизайны доступны для iPhone 14 Pro/Pro Max, так и еще официально невышедших iPhone 15 Pro/Pro Max.

Каждая модель серии отображает образ Джона Уика. Например, корпус модели Baba Yaga создан из титана с покрытием PVD, а на нем выгравирован портрет героя. Ореол вокруг его головы, также выполненный из титана. На iPhone 14 Pro Max глаза Джона Уика светятся белым цветом. Всего Caviar планирует произвести 99 экземпляров этой модели.

Серия Bounty Hunter также включает в себя 99 устройств и представляет собой корпус, изготовленный из титана, с барельефом черепа и ангельских крыльев. Рамка выполнена из ударопрочного титана, а на корпусе можно увидеть пистолеты Джона Уика Heckler & Koch P30, также изготовленные из полированного титана.

Еще одной моделью является Viper, которая также ограничена тиражом в 99 экземпляров. Корпус этой версии изготовлен из титана, а на нем выполнен барельеф пистолета TTI JW4 Pit Viper. Некоторые элементы даже покрыты 24-каратным золотом, добавляя роскоши в дизайн.

Компания Caviar пока не раскрывает точные цены и сроки изготовления. Однако интересно будет узнать, сколько подобных моделей будет продано.