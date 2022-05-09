Производитель чехлов раскрыл дизайн Pixel 7 Pro

В китайской соцсети Weibo появились фотографии чехлов для будущих Pixel 7 Pro. Смартфон представят не раньше осени (примерно в октябре), но теперь его дизайн раскрыт.

Производители чехлов, по понятным причинам, получают информацию о размерах устройств сильно заранее. Опубликованные изображения Pixel 7 Pro подтверждают рендеры и CAD-чертежи, которые появились еще в феврале.

У смартфона видны загнутый по краям дисплей и большой горизонтальный блок камеры. От своего предшественника 7 Pro отличаться будет несильно.

По слухам, новый флагман от Google получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Встроенный отпечаток пальцев встроят в экран. Процессором выступит вторая версия Google Tensor.

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