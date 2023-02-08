Бюджетный Honor X8a с камерой 100 Мп представили на глобальном рынке

Honor выпустила для глобального рынка доступный Honor X8a. Смартфон будет продаваться по цене от $266.

Бюджетник получил 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Процессором служит MediaTek Helio G88, емкость аккумулятора — 4500 мАч + поддержка 22,5-ваттной зарядки. Также есть сканер отпечатков пальцев сбоку.

Основная камера тройная, главный модуль получил 100 Мп. Еще два датчика 5 и 2 Мп. У фронтальной камеры 16 Мп.

Однако, Android 13 из коробки здесь нет — смартфон поставляется с Android 12 и оболочкой MagicUI 6.1.