Бюджетные Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ получат «нескромные» характеристики

С момента выхода Xiaomi Redmi Note 12 Pro прошел практически год, а значит на очереди выход Redmi Note 13 Pro. Первая информация о нём появилась после сертификации смартфонов в Китае, что даёт возможность узнать больше о грядущих смартфонах.

Согласно данным, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+ будут оснащаться 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712х1220 точек и частотой обновления 144 Гц. Процессор базовой модели будет иметь частоту до 2,4 ГГц, в то время как для Plus-версии это значение составит до 2,8 ГГц. Есть также вероятность, что старшая модель будет оснащена топовым чипсетом MediaTek Dimensity 9200+.

Оба смартфона будут доступны в вариантах с 6/8/12/16 ГБ оперативной памяти (а для Plus-версии — даже 18 ГБ) и с накопителями объемом от 128 ГБ до 1 ТБ. Аккумулятор Redmi Note 13 Pro будет емкостью 5160 мАч, в то время как Redmi Note 13 Pro+ будет оснащен 5000 мАч батареей. Вероятно, старшая модель также будет поддерживать более мощную зарядку — 120 Вт по сравнению с 67 Вт в базовой версии.

Оба устройства будут иметь основную камеру на 200 Мп, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и еще один модуль на 2 Мп.

Ожидается, что презентация Redmi Note 13 Pro состоится в сентябре или октябре.