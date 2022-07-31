В Альбукерке появились статуи героев сериала «Во все тяжкие»

В городе Альбукерке (США, Нью-Мексико), где происходили действия популярного сериала «Во все тяжкие», появились настоящие статуи главных героев.

Бронзовые статуи Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана были представлены в Конференц-центре Альбукерке. По словам местных журналистов, статуи подарил городу Винс Гиллиган, создатель «Во все тяжкие». Отметив, что город был домом основного сериала и его приквела на протяжении 15 лет.

Свою благодарностью Альбукерке выразили и сами актёры, для которых «Во все тяжкие» стал важной частью их жизни.

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