Huawei выпустила WATCH GT 7 в двух размерах и версию Pro с титановым корпусом

Huawei представила серию WATCH GT 7. Часы вышли в версиях 46 и 41 мм, а старшая WATCH GT 7 Pro получила титановый корпус и ободок из нанокерамики.

Одной из главных новых функций стал датчик перегрузок G-Force. Также часы получили расширенные режимы для зимних видов спорта, включая тренировки в помещении и карты лыжных трасс более чем для 3000 курортов по всему миру.

Для велосипедистов добавили планирование маршрутов с учетом подъемов, предупреждения о крутых склонах и резких поворотах. Анализ тренировок теперь дополнительно использует алгоритмы искусственного интеллекта.

Еще одна новинка — функция Physical Readiness, или «Физическая готовность». Она оценивает состояние пользователя на основе собранных показателей и формирует персональные рекомендации.

WATCH GT 7 выпускаются в восьми цветах, тогда как WATCH GT 7 Pro будут доступны в трех вариантах.