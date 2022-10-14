Бразилия оштрафовала Apple на $19 за отсутствие зарядки в комплекте iPhone

Бразильский суд наложил штраф в $19 млн (~1,2 млрд рублей) на компанию Apple за продажу iPhone без комплектного зарядного устройства. Кроме того, суд обязал компанию продавать смартфоны iPhone на территории страны в комплекте с зарядным блоком и шнуром.

Иск против Apple был подан местной ассоциацией по защите прав потребителей, которая расценила действия американской компании некорректными. Ответчик в качестве аргументов заявлял, что такое решение было принято из-за заботы об экологии.

Apple намерена обжаловать решение бразильского суда.

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