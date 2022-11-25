Бразилия начала конфисковать iPhone без зарядных блоков из магазинов

В магазинах Бразилии начали изымать целые партии iPhone, которые не оснащены комплектными блоками питания. Ранее Apple уже получила штраф в размере $19 млн за отсутствие зарядки в комплекте со смартфоном.

Также с сентября власти Бразилии ввели запрет на продажу в стране смартфонов без комплектных зарядных устройств. Несмотря на запрет, компания Apple продолжала поставлять свои смартфоны без комплектного зарядного блока.

На днях представители службы по защите прав потребителей появились в розничных магазинах и начали изымать все модели iPhone без зарядников целыми партиями.

Бразильский офис Apple поспешил обратиться к правительству страны с просьбой разрешить продолжить продажу смартфонов в стране до окончательного решения спора, а также заявила о намерении и далее поставлять iPhone в страну несмотря на конфискации.

В 2020 году власти Франции обязали Apple продавать iPhone с комплектными наушниками.