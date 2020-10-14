Европейский iPhone 12 будет поставляться с наушниками

На вчерашней онлайн-презентации Apple представила серию смартфонов iPhone 12. Во время мероприятия было объявлено, что компания убирает из комплектации поставки наушники и блок питания, ссылаясь на заботу об экологии. То же самое решение затрагивает прошлогодние модели iPhone 11, iPhone XR и iPhone SE.

Однако не во всех странах из коробки уберут наушники. Например, во Франции можно будет приобрести iPhone 12 в комплекте с EarPods. Благодаря французскому закону от 2010 года, на территории страны нельзя продавать смартфоны и мобильные телефоны без комплектных аксессуаров, которые могут снизить воздействие радиоизлучения во время разговора по устройству.

Комплектация iPhone 12 на французской версии сайта Apple

Подтверждением тому служит французская версия интернет-магазина Apple в котором показан комплект с зарядным кабелем, смартфоном и проводными наушниками EarPods.

Стоит заметить, что некоторые пользователи высмеяли решение Apple изменить стандартную комплектацию, обвинив компанию в жадности и собственной выгоде.