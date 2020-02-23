BMW показала новый логотип

BMW обновила логотип в пользу минимализма. Он плоский и без черной заливки круга. Символ флага Баварии – синие и белые секторы остались на месте.

Слева — старый лого, справа — новый логотип BMW

В компании объяснили, что новый логотип должен привлечь молодую аудиторию, которая ориентируется в цифровых технологиях. По мнению вице-президента компании Йенса Тимера, обновленный логотип показывает открытость и ясность.

Первым автомобилем с обновленным логотипом станет BMW i4. Выход серийной версии запланирован на 2021 год.