BMW показала новый логотип

BMW обновила логотип в пользу минимализма. Он плоский и без черной заливки круга. Символ флага Баварии – синие и белые секторы остались на месте.
В компании объяснили, что новый логотип должен привлечь молодую аудиторию, которая ориентируется в цифровых технологиях. По мнению вице-президента компании Йенса Тимера, обновленный логотип показывает открытость и ясность.
Первым автомобилем с обновленным логотипом станет BMW i4. Выход серийной версии запланирован на 2021 год.
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