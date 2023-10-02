Беспроводная зарядка BMW ломает NFC в iPhone 15

В iPhone 15 снова нашлись проблемы и в этот раз они связаны с беспроводной зарядной панелью в автомобилях BMW, которая выводит из строя модуль NFC смартфона.

Некоторые пользователи рассказали, что их телефоны переходят в режим восстановления данных и отображают белый экран после использования беспроводной зарядной панели BMW. После перезагрузки смартфона, чип NFC, отвечающий за Apple Pay и другие, перестает работать и пользователи получают сообщение об ошибке: “Не удалось настроить Apple Pay”. Предположительно, что проблема находится на аппаратном уровне и она никак не может быть устранена при помощи обновлений iOS.

Другие владельцы смартфонов, вернули свои iPhone в магазин и получить взамен новые. Однако это не решает корневой проблемы и пока ни Apple, ни BMW не сделали официальных заявлений относительно этой ситуации.

Важно отметить, что пока неясно, какие конкретные модели автомобилей BMW подвержены этой проблеме и сколько пользователей уже столкнулись с ней.