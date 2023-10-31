Фанаты в ярости: названа возможная дата анонса GTA 6 и это даже не 2024 год

Фанаты серии Grand Theft Auto с нетерпением ждут новой части, но, судя по всему, Rockstar Games не спешит даже с анонсом игры.

Инсайдер и YouTube-блогер LegacyKillaHD, ссылаясь на свой источник в компании, заявил, что игра находится в активной фазе производства и еще далека от релиза. По его словам, у Rockstar нет жестких дедлайнов, а разработчики не хотят показывать неидеальный вариант, поэтому в лучшем случае анонс состоится в 2025 году.

В начале октября на фоне отсутствия каких-либо новостей от Rockstar Games в сети появились детали новой версии движка Rage, на котором, скорее всего, и разрабатывают GTA 6. В частности, сообщается, что графика в новой части «великого угонщика» будет на голову выше, чем в Red Dead Redemption 2. При этом разрыв между играми будет гораздо значительнее, чем между RDR 2 и GTA 5.