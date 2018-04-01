BlackBerry прекратил свое существование

Известная канадская компания BlackBerry окончательно уходит с рынка смартфонов. Производитель не смог конкурировать с современными гигантами мобильного рынка. А ведь когда-то бренд BlackBerry был культовым и считался самым защищенным по части конфиденциальности данных.

Еще в 2016 году сам бренд BlackBerry выкупила компания TLC. Надежды заново вдохнуть жизнь в известную марку разбились об реалии Android и iPhone-устройств. Прежняя популярность осталось где-то позади, а новые смартфоны BlackBerry покупали только их ярые фанаты.

Теперь TLC не стала продлевать лицензию и отказалась выпускать новые устройства под некогда известным брендом. Компания сообщила, что продолжит поддержку нынешних клиентов до 31 августа 2022 года.



Герои многих сериалов и фильмов пользовались BlackBerry

О дальнейшей судьбе BlackBerry нет никаких подробностей. Скорее всего, это заявление является практически некрологом для бренда.