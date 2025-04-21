TCL представила серию QLED-телевизоров P7K с поддержкой Dolby Vision и Google TV

TCL анонсировала серию телевизоров P7K, оснащённую экранами QLED с охватом до 93% DCI-P3, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision.

Модельный ряд включает диагонали от 43 до 75 дюймов. Все телевизоры оснащены фирменным процессором AiPQ с ИИ-алгоритмами обработки картинки, а также звуковыми технологиями Dolby Atmos и DTS Virtual:X. Для геймеров предусмотрен режим Game Master с оптимизацией изображения и снижением задержки.

Устройства работают на базе Google TV и поддерживают голосовое управление. Корпус выполнен в цельном металлическом дизайне.

Цены начинаются от 34 999 рублей за модель с диагональю 43 дюйма.