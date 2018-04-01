TLC показала прототип смартфона с раздвижным экраном
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TLC показала прототип смартфона с раздвижным экраном

Компания TLC опубликовала прототип смартфона с раздвижным экраном. По такой технологии устройство является первым. Существующие сейчас гибкие гаджеты производят с совершенно другим форм-фактором.

Новинка от TLC оснащена специальной технологией, которая позволяет дисплею увеличивать свою площадь. Смартфон как бы состоит из трёх частей, две их них открывают третью. Он является гибким гаджетом, но при этом не складывается как умеют Galaxy Fold, Razr и другие.

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У устройства один экран, никаких дополнительных. На прототипе видна двойная фронтальная камера. Основная может получить 3-4 датчика.

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Сообщается, что смартфон должны были показать на выставке MWC 2020, которую отменили из-за коронавируса. Но TLC в этом статусе не одинока — многие компании собирались анонсировать свои новинки на этом мероприятии.

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