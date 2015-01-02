Представлены смартфоны TCL 20 Series с поддержкой 5G

На проходящей выставке CES 2021 компания TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с технологией NXTVISION 2.0. В новую линейку входят две модели с поддержкой 5G, одна из которых – TCL 20 5G – первый смартфон компании с поддержкой 5G, розничная цена которого не превышает 300 евро.

Смартфоны TCL 20 Series оснащены экранами TCL последнего поколения с новейшей версией NXTVISION – запатентованной технологией, которая оптимизирует изображение на экране и параметры камеры, заметно повышая качество фото и видеоизображений. Впервые реализованная в устройствах предыдущей линейки TCL 10 Series обновленная технология NXTVISION 2.0 в этом году предлагает пользователю более эффективное преобразование SDR в HDR, улучшенную калибровку цвета и дополнительные функции для защиты зрения.

Отдельные модели линейки TCL 20 Series также будут оснащены выделенным экранным процессором с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Это позволит улучшить адаптивные возможности экрана, уменьшить число ложных касаний и повысить качество изображения.

TCL 20 5G

TCL 20 5G обладает большим 6,67-дюймовым экраном с разрешением FHD+ Dotch. Благодаря технологии NXTVISION смартфон TCL 20 5G обеспечивает комфортный просмотр сериалов, документальных и художественных фильмов на платформе Netflix в формате HDR10 без потери качества. Кроме того, функция преобразования видеосигнала из SDR в HDR в реальном времени и эксклюзивный режим калибровки цветопередачи экрана позволяют получать качественное видеоизображение независимо от качества источника видеосигнала.

За бесперебойную работу в сетях 5G отвечает восьмиядерный чипсет Snapdragon 690 5G. Технология Smart 5G оптимизирует управление питанием на смартфоне благодаря автоматическому переключению между диапазонами 4G и 5G в зависимости от интенсивности обработки данных и позволяет по максимуму использовать возможности встроенного аккумулятора ёмкостью 4 500 мАч.

Смартфон TCL 20 5G оснащён тройной основной камерой с искусственным интеллектом и технологиями улучшения автофокусировки и стабилизации видео, а также с возможностью делать снимки высокого разрешения в условиях недостаточной освещенности. Основная камера с разрешением 48 Мп позволяет создавать детализированные фото и обеспечивает четкость изображения при любых условиях благодаря наличию фазового автофокуса.

TCL 20 5G уже доступен к продаже в Италии по цене 299 евро.

TCL 20 SE

Новый TCL 20 SE обладает 6,82-дюймовым экраном с V-образным вырезом. Благодаря тому, что экран занимает 90% передней панели и имеет соотношение сторон 20,5:9, просмотр видео на мобильном устройстве становится комфортным.

Как и TCL 20 5G, смартфон TCL 20 SE обеспечивает высокое качество воспроизведения видео с помощью функции перевода SDR в HDR. Благодаря технологии NXTVISION при просмотре видео в режиме реального времени оптимизируются цветопередача, контрастность и четкость изображения.

Улучшенные аудиовозможности достигаются за счёт наличия стереодинамиков и поддержки аудио высокой чёткости. TCL 20 SE оснащён восьмиядерным процессором Qualcomm, аккумулятором ёмкостью 5 000 мАч и поддерживает технологию реверсивной зарядки.

TCL 20 SE будет доступен к продаже на отдельных рынках уже в январе 2021 по цене 149 евро.

В течение ближайшего времени новая линейка TCL 20 Series дополнится тремя моделями смартфонов. Усиливая вертикально интегрированную экосистему TCL, новые устройства будут выделяться сочетанием преимуществ экранов TCL и визуальной технологии NXTVISION, а также повышенной производительностью и высоким качеством изображений.

Более подробная информация о новых смартфонах TCL 20 Series, датах начала продаж и стоимости устройств на российском рынке будет предоставлена в первом квартале 2021 года.