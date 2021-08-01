Bitcoin впервые вырос за три месяца

Криптовалюта Bitcoin сегодня утром достигла отметки в 42,4 тыс. долларов. Рост составил более 20% за последние три месяца. Сейчас курс снова находится в районе 41,7 тыс. долларов.

Рост электронный валюты продолжился, даже после заявления Amazon, что компания не будет принимать к оплате Bitcoin минимум до конца 2021 года.

Значительный рост произошел из-за позитивных высказываний Илона Маска и главы Twitter Джек Дорси. Последний заявил, что Bitcoin – лучший кандидат валюту Интернета.