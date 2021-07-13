124-летняя гидроэлектростанция в США начала добывать биткоины

В США старую гидроэлектростанцию в Механиквилле (штат Нью-Йорк) приспособили под майнинг биткоинов. Как сообщается, её построили ещё в 1897 году, а в 1980-х годах планировали закрыть. Однако её на 40 лет арендовала компания Albany Engineering Corp. Первоначально её хотели сделать музеем, но теперь начали использовать для добычи криптовалюты.

Для этого задействованы семь турбин суммарной мощностью около 5 МВт, а оборудование для майнинга куплено с рук. При этом доход идёт в три раза выше, чем от продажи энергии в сеть страны. На биткоинах зарабатывают 9 центов на 1 киловатт-час, а продажа самой энергии даёт только 3 цента.

Глава компании Джим Беша считает, что ГЭС — лучший способ генерации биткоина, но при это он не доверяет криптовалюте, то есть все полученные цифровые монеты сразу же идут на продажу.

Отметим, что на ГЭС до сих пор используется оригинальное оборудование — турбины не менялись с момента ввода в эксплуатацию.