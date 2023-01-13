Билл Гейтс рассказал, каким смартфоном пользуется

Зачастую топ-менеджеры компаний, которые выпускают смартфоны, пользуются устройствами своей же компании. Но так бывает не всегда. Ряд управленцев предпочитает технику Apple, а вот миллиардер Билл Гейтс, создавший Microsoft, заявил, что пользуется Samsung Galaxy Z Fold 4, а не Surface Duo 2.

Он рассказал об этом на Reddit в серии вопросов и ответов. По словам Гейтса, смартфон ему подарил вице-президент Samsung Ли Джэ Ён в офисе в Южной Корее. Предыдущим смартфоном Билла, по его словам, был Galaxy Z Fold 3. При этом Гейтс заявил, что использует «Outlook и много другого ПО от Microsoft» на устройстве.

Отметим, что в будущем, по слухам, компания Microsoft выпустит свой смартфон с гибким дисплеем. Возможно, тогда Билл Гейтс перейдёт на него.