Британская компания BBC отозвала лицензию на свой контент для России. Об этом сообщает РБК. По этой причине из российских онлайн-кинотеатров исчезло часть контента, правообладателем которого является BBC.

Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей. Говорится в заявлении BBC

Из «Кинопоиска» уже убрали некоторые сериалы от BBC: «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». При этом часть контента осталась. Например, российским пользователям доступны к просмотру «Доктор Кто», «Пустая корона», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву» и другие шоу.

Представители «Кинопоиска» отмечают, что в сервисе доступны сериалы «Дарреллы», «Вызовите акушерку», «Детективы из Челси», «Будет больно» и десятки других. Большая часть из них обновляется, но иногда продлить действующую лицензию действительно не получается.

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