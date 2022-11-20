Базовый Vivo X90 показали на живом фото

Грядущий Vivo X90 показали на новом живом фото и раскрыли часть его характеристик.

Смартфону приписывают изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED дисплей, процессор MediaTek Dimensity 9200, тройную камеру с датчиками, созданными вместе с Zeiss (50 + 12 + 12 Мп).

На снимке смартфон с объемом оперативной памяти на12 Гб, а также возможностью расширения на + 8 Гб.

Vivo X90 будет поставляться с Android 13 из коробки и оболочкой OriginOS 3.

Представить серию Vivo X90 должны 22 ноября. Всего будет три версии: Vivo X90, X90 Pro и X90 Pro+.