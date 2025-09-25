Представлен Xiaomi 17 — базовый флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5

25 сентября в Китае компания Xiaomi представила свои новые флагманы — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Они стали первыми смартфонами в мире, работающими на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Характеристики Xiaomi 17
- Габариты: 151,1×71,8×8,06 мм, вес — 191 г
- Экран: 6,3 дюйма, LTPO OLED, 2656х1220 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 3500 нит, HDR10+
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- ОЗУ: 12/16 ГБ LPDDR5X
- Память: 256/512 ГБ UFS 4.1
- Камеры:
- основная — 50 Мп, Light Fusion 950, f/1.67, OIS
- широкоугольная — 50 Мп, f/2.4, 120 градусов, EIS
- телефото — 50 Мп, Samsung JN5, f/2.0, 2.6-кратный оптический зум, макро от 10 см, OIS
- фронтальная — 50 Мп, f/2.2, автофокус
- Аккумулятор: 7000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная зарядка 22,5 Вт
- Безопасность: IP66/68/69, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
- ОС: HyperOS 3 (Android 16)
- Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, две nanoSIM
В сравнении с Xiaomi 15 базовый Xiaomi 17 получил несколько важных обновлений. Среди них: увеличение емкости аккумулятора, а также улучшенная фронтальная и основная камеры. При этом рамки вокруг экрана стали еще тоньше — всего 1,18 мм.
Цены Xiaomi 17
- Xiaomi 17 (12/256 ГБ) — 4499 юаней (~53 000 рублей);
- Xiaomi 17 (12/512 ГБ) — 4799 юаней (~56 500 рублей);
- Xiaomi 17 (16/512 ГБ) — 4999 юаней (~58 900 рублей).
Комментарии в Телеграм