Представлен Xiaomi 17 — базовый флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5 | The GEEK
Представлен Xiaomi 17 — базовый флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Новинка получила 6,3-дюймовый экран с адаптивной частотой обновления, топовый чипсет, приличный набор камер и батарею на 7000 мАч.

25 сентября в Китае компания Xiaomi представила свои новые флагманы — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Они стали первыми смартфонами в мире, работающими на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Характеристики Xiaomi 17

  • Габариты: 151,1×71,8×8,06 мм, вес — 191 г
  • Экран: 6,3 дюйма, LTPO OLED, 2656х1220 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 3500 нит, HDR10+
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • ОЗУ: 12/16 ГБ LPDDR5X
  • Память: 256/512 ГБ UFS 4.1
  • Камеры:
    • основная — 50 Мп, Light Fusion 950, f/1.67, OIS
    • широкоугольная — 50 Мп, f/2.4, 120 градусов, EIS
    • телефото — 50 Мп, Samsung JN5, f/2.0, 2.6-кратный оптический зум, макро от 10 см, OIS
    • фронтальная — 50 Мп, f/2.2, автофокус
  • Аккумулятор: 7000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная зарядка 22,5 Вт
  • Безопасность: IP66/68/69, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
  • ОС: HyperOS 3 (Android 16)
  • Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, две nanoSIM

В сравнении с Xiaomi 15 базовый Xiaomi 17 получил несколько важных обновлений. Среди них: увеличение емкости аккумулятора, а также улучшенная фронтальная и основная камеры. При этом рамки вокруг экрана стали еще тоньше — всего 1,18 мм.

Цены Xiaomi 17

  • Xiaomi 17 (12/256 ГБ) — 4499 юаней (~53 000 рублей);
  • Xiaomi 17 (12/512 ГБ) — 4799 юаней (~56 500 рублей);
  • Xiaomi 17 (16/512 ГБ) — 4999 юаней (~58 900 рублей).
id·211261·20250925_1930
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
