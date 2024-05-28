Банк ВТБ показал умный платежный терминал NeuroKolobok

На форуме «Неделя российского ритейла» Банк ВТБ представил новую разработку — умный платежный терминал NeuroKolobok, оснащенный встроенным ассистентом. Прототип устройства создал отечественный разработчик ПО и интерактивной инфраструктуры «Нейро-Сити». Судя по описанию, терминал сможет помочь с обслуживанием клиентов в магазинах, кафе, отелях и других общественных локациях.

«Это первый на российском рынке прототип умного платежного терминала с использованием цифрового помощника. Следующим шагом в развитии направления станет интеграция умных цифровых ассистентов из семейства ВТБ» Банк ВТБ

Функционально NeuroKolobok не ограничен только платежным сервисом. В устройстве имеется меню, которое может выступать в роли витрины, цифрового официанта или вообще консьержа для отелей. Через него пользователь будет получать информацию, консультации по различным вопросам, предложения услуг, а после уже проводить оплату товаров.