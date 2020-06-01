Baldur’s Gate 3 возможно выйдет в ранний доступ в августе

Во время прямой трансляции Guerrilla Collective сегодня был представлен новый трейлер Baldur’s Gate 3, где сообщили, что RPG выйдет в ранний доступ в августе. Правда, сроки могут быть сдвинуты.

Как заявил генеральный директор Larian Studios Свен Винке, на сроки выхода игры могут повлиять форс-мажорные проблемы в лице пандемии коронавируса COVID-19 и надомной работы создателей игры, а также возможные ограничения, связанные с этим.

Он отметил, что команда разработки смогла достичь большого прогресса и выразил надежду, что игра выйдет, как и было запланировано.

Винке указал на проблемы производительности как на одно потенциальное препятствие между разработчиками и выпуском игры в раннем доступе. Он также перечислил ряд изменений в игре с тех пор, как её видели в последний раз, включая графические улучшения, боевые элементы и так далее.

Отметим, что прямую трансляцию игры покажут уже 18 июня.