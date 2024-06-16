Audio-Technica представила ATH-S300BT — наушники на 90 часов работы

Компания Audio-Technica анонсировала беспроводные наушники ATH-S300BT, которые поддерживают до 90 часов работы в режиме воспроизведения. Но это не единственное новшество — устройство получило технологию шумоподавления с тремя настройками для изменения слышимости внешних звуков.

Новинка выйдет на рынок США в июле с двумя доступными расцветками: бежевой и черной. Цена составит 99 долларов или около 9 тысяч рублей.

Наушники ATH-S300BT не только поддерживают работу до 90 часов, но и быстро заряжаются. Так можно всего за 3 минуты получить больше 2,5 часов воспроизведения. Кроме того, модель оснащена 40-миллиметровыми динамиками для чистого звука и встроенными MEMS-микрофонами для четких звонков даже в шумных местах.

Среди прочего имеется режим низких задержек для игр, поддержка Siri и Google Assistant, аудиокодеки SBC и AAC, Bluetooth 5.1 для связи на расстоянии до 10 метров, а также функция подключения сразу к двум устройствам. В комплекте идет кабель 3,5-мм, чтобы напрямую соединить наушники со смартфоном или ПК.