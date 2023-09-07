Последнее обновление для Xiaomi Mi Box S превращает приставку в «кирпич»

Если вы счастливый обладатель ТВ-приставки Xiaomi Mi Box S 1-го поколения (2018 года), то не спешите устанавливать свежее обновление до Android TV 12. Если это сделать, то велика вероятность, что устройство перестанет включаться.

Первые жалобы появились среди пользователей Reddit, которые сообщали, что после установки обновления с названием “update-oneday_s_4467-user”, их приставка превращалась в “кирпич”. Также имелись отчеты о том, что после обновления исчезла возможность подключения звука по оптическому кабелю.