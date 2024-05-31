Вышло майское обновление для «Станций» и «Алисы». Что нового?

Появилось управление календарём голосом и обновили ТВ на YaOS.

Управление Календарём с Алисой

Теперь управлять Яндекс Календарём можно при помощи Алисы. Для запуска нужно сказать: «Алиса, какие у меня встречи на неделе» или «Алиса, какая у меня следующая встреча».

Кроме того, Алису можно попросить добавить событие в Календарь. Нужно открыть приложение Умного дома с Алисой или сказать умной колонке: «Алиса, добавь в календарь на завтра приём у врача с 12:00 до 13:00». Встреча сразу отобразится в вашем Календаре.

Работает на всех устройствах с Алисой.

Связываться с поддержкой стало удобнее

Иногда бывает так, что во взаимодействии с устройством возникла сложность или просто понадобилась помощь специалиста поддержки.

Если что-то случилось, можно сказать: «Алиса, свяжись с поддержкой». Виртуальный ассистент пришлёт уведомление на телефон (не забудьте для этого разрешить их в приложении Умный дом с Алисой) со ссылкой на чат с поддержкой. В нём нужно будет описать всю ситуацию и получить необходимую помощь.

Работает на всех устройствах с Алисой.

Улучшенный кроссфейд при проигрывании музыки

Плавный переход, при котором песни перетекают друг в друга, чтобы между ними не было перерыва.

Сейчас кроссфейд стал ещё лучше: если в конце песни на протяжении долгого времени не играет музыка, то воспроизведение плавно перейдёт к следующей композиции.

Большое обновление телевизоров и Модулей под управлением YaOS

Новая главная страница

Недосмотренные вами фильмы или сериалы, а также недавно открытые приложения, внешние устройства или телевизионные каналы теперь доступны на главной странице. Например, если вы закончили просмотр сериала на каком-то моменте и выключили телевизор, то можно вернуться к просмотру с того же места, не делая лишних движений. Недавно просмотренные каналы, фильмы, часто используемые приложения выстроились в одну ленту.

Выбирать фильмы и сериалы тоже стало удобнее: теперь по наличию иконки Плюса сразу видно, что для просмотра фильма нужна подписка.

Музыкальный плеер

На всех телевизорах под управлением YaOS появился новый музыкальный плеер. Переключение треков и порядок их воспроизведения теперь стали более интуитивными благодаря новому распределению элементов управления плеером по всему экрану.

Заставки сериалов и аниме

Смотреть некоторые заставки сериалов и аниме — одно удовольствие. Просто скажите «Алиса, не пропускай заставку» или «Алиса, смотреть заставку».

Пока новый сценарий доступен для устройств с YaOS X, а позже появится и на YaOS.