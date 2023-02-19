Atomic Heart попала в сеть за два дня до релиза

Один из пользователей форума Breached опубликовал сборку Atomic Heart, которая предназначена для разработчиков игры. Автор поста написал, что получил билд в середине февраля и решил ее опубликовать. Несколько пользователей форума подтвердили наличие различных файлов игры в архиве.

Тем не менее, неизвестно, о какой именно сборке идет речь, но автор утечки утверждает, что в ней есть меню для дебага, что свидетельствует о том, что это специализированная версия игры, используемая самими разработчиками. Но возможно ли в неё нормально играть — пока неизвестно.

Некоторые игроки, которые скачали архив, подтверждают, что это тестовая сборка Atomic Heart, датированная ноябрем 2022 года.

Официальный релиз Atomic Heart запланирован на 21 февраля 2023 года. Также разработчики уже назвали точное время, когда игра станет доступна на различных платформах.