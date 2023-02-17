Стало известно точное время релиза Atomic Heart

Focus Entertainment объявило точное время релиза шутера Atomic Heart. Дата выхода немного отличается в зависимости от региона и платформы.

Пользователи Steam смогут сыграть в Atomic Heart с 21 февраля в 1:00 по московскому времени. Игроки на консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass смогут начать проходить игру с 0:01 местного времени каждого пояса.

В России и странах СНГ Atomic Heart будет доступна только через VK Play. Согласно обратному отсчету на странице игры на платформе, боевик станет доступен 21 февраля в 2:00 по московскому времени.