Создатели Atomic Heart заинтриговали фанатов секретным анонсом

Студия Mundfish, которая разработала шутер Atomic Heart, оставила «таинственный» пост в Телеграм. По их словам, подписчики просто от чего-то «офигеют».

Какой-либо конкретики нет, но есть только одна подсказка в виде цифры «9». Одна из самых популярных версий, среди подписчиков, что анонс произойдёт 9 мая.

Ранее YouTube-канал ndfm_studio продемонстрировал зайца-робота из мультсериала «Ну, погоди!» в качестве босса. Кроме того, фанаты Atomic Heart ожидают, как минимум, три дополнения к основному сюжету.