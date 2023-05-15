Игра Atomic Heart получила патч с исправлением диалогов и улучшенным прицелом

Студия Mundfish выпустила патч 1.6.0.0 для игры Atomic Heart, сообщает официальный источник. Обновление направлено на исправление различных игровых ошибок, особенно связанных с сохранениями и достижениями Steam. Кроме того, патч улучшает диалоговую систему, внося изменения в общее количество диалогов, время и место их активации, а также продолжительность.

Разработчики также внесли улучшения в прицеливание с помощью измененных настроек поля обзора. Теперь игроки больше не столкнутся с проблемой, когда руки героя перекрывают прицел. Кроме того, обновление способствует общей стабильности игры, повышая ее плавность и производительность.

Для игроков, которые все еще сталкиваются с исправленными ошибками, разработчики рекомендуют проверить целостность файлов игры и удалить или отключить все сторонние модификации. Также стоит обновить драйвера устройств. В некоторых случаях, чтобы получить достижения Steam, может потребоваться начать новую игру.