Asus Zenfone 10 доступен для предварительного заказа

Компания Asus, которая официально представила новый флагманский смартфон Zenfone 10 в конце июня, открыла предварительные заказы в США по цене от $699 (~66 000 рублей).

Смартфон Zenfone 10 оборудован 5,9-дюймовым AMOLED-экраном и передовым процессором Snapdragon 8 Gen 2. Максимальный объем оперативной памяти достигает 16 ГБ.

Zenfone 10 доступен в различных цветах: Midnight Black, Comet White, Eclipse Red, Aurora Green и Starry Blue. Для заказа доступны:

Минимальная комплектация (только черный цвет) 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ — $699 (~66 000 рублей).

Устройства в пяти цветах 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ — $749 (~70 700 рублей).

Максимальная комплектация (в черном и зеленом цветах) 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ — $799 (~75 500 рублей).

За предзаказ до 30 сентября в подарок покупатели получат наушники ROG Cetra Bluetooth, оцененные в $99,99 (~9 300 рублей). Zenfone 10 поставляется в экологичной упаковке из переработанной бумаги. Из коробки пользователь также получает зарядное устройство, кабель USB-C и защитный чехол-бампер.