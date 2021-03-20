Asus ROG Phone 5 не прошел тест на изгиб

Asus ROG Phone 5 — смартфон, который многие ждали с нетерпением. Все были уверены, что его конструкция не подвергнется критики, но… Как всегда, некоторые умельцы тестируют новые устройства на изгиб. Не обошли они стороной и Asus ROG Phone 5. Как оказалось, разработчики учли не всё, а поэтому аппарат был поломан. Это еще более интригующе, ведь у предыдущих моделей таких недостатков не было.

В чем же дело, задались вопросом энтузиасты и решили разобрать смартфон. Сняв заднюю крышку перед их глазами предстало внутреннее строение устройства. Разобравшие сразу же удивились этой конструкции, ведь до этого они ничего подобного не видели. Конструкция подразумевает под собой две батареи, расположенные друг над другом, но между ними не было ребра жесткости.

По сути, избежать излома посредине можно только за счет крепости корпуса, но как видим, на это рассчитывать не приходится. Стоит отметить и тот факт, что корпус поломался именно в тех местах, где есть вырезы.