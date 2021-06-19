ASUS ROG представила игровую лапшу быстрого приготовления

Компании по всему миру ищут различные способы удивить своих покупателей и как-то порадовать поклонников бренда. Исключение не стала ASUS со своим игровым подразделением ROG, который разместил логотип с персонажами на лапше быстрого приготовления.

Естественно, такой продукт стал детищем бренда ROG и государственного производителя продуктов Taiwan Tobacco & Liquor Corporation. Всё сотрудничество заканчивается только в области упаковки, а сама лапша не будет со вкусом материнских плат и графических процессоров.

В рознице ROG-лапши пока нет, но уже стала известно, что её будут дарить до конца июля при покупке продукции ASUS ROG, начиная от аксессуаров и заканчивая навороченными ПК.

Лапша быстрого приготовления является основным продуктом питания для азартных игр по всей Азии, так что это довольно хитрый ход со стороны производителя.

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