ASUS назвала дату анонса консоли ROG Ally. Она будет мощнее Xbox Series S

1 апреля 2023 года компания ASUS анонсировала выход портативной консоли ROG Ally. Она в два раза мощнее Steam Deck и даже домашней Xbox Series S. Несмотря на это, изначально анонс был воспринят как шутка, но на деле оказалось не так.

Сегодня ASUS наконец-то озвучила дату анонса ROG Ally, а также обещала раскрыть все ее технические особенности, стоимость и доступность по региону. Специальное мероприятие состоится 11 мая в 17:00 по московскому времени.

Что сейчас мы знаем о ROG Ally?

Из официальных сообщений ASUS уже известно, что нам обещают ценник ниже $1000, чипсет AMD Ryzen Z1 Extreme на архитектуре Zen 4, который способен выдавать до 8,6 TFLOPS производительности. Для сравнения, выдача Steam Deck не превышает 1,6 TFLOPS, а Nintendo Switch – 0,4 TFLOPS. При этом Sony PlayStation 5 выдаёт 10,28 TFLOPS. Получается, что ROG Ally занимает некую золотую середину.

Остается только вопрос, насколько успешно ROG Ally сможет работать с такой мощностью в крупных проектах и на какой системе она будет базироваться. Пока все выглядит очень интересно.

Ждём анонса!